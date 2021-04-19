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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çuhadar, konuklarını ağırlayacak Tuz Hanını inceledi

İHA

Vali Çuhadar, konuklarını ağırlayacak Tuz Hanını inceledi

Tarihte yolcuların konaklama ve ticaret merkezi olarak inşa edilen ve günümüze kadar ayakta kalmayı başaran 200 yıllık Tarihi Tuz Hanı, aslına ve günümüz şartlarına uygun yapılan restorasyon çalışmalarının ardından mimari güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
İl Özel İdaresi tarafından projelendirilerek restorasyon çalışmaları bitirilen Tarihi Tuz Hanı, ihtişamlı yeni görüntüsü ile butik otel, kafe ve restoran olarak halka hizmet verecek olup, bu sezon ziyaretçilerine kapılarını açıyor.
Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve diğer yetkililerle birlikte taş mimarisi, kapıları ve tavan ve duvarlarındaki ahşap süslemeleri ile bu sezon konuklarını ağırlamaya hazırlanan tarihi Tuz Hanında incelemelerde bulundu.
Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, restorasyon çalışmaları tamamlanarak kurumsal bir şekilde işletilmek üzere Vilayetler Hizmet Birliğine verilen Tarihi Tuz Hanının katlarını gezdi.
Taş mimarisi, kapıları ve duvarlarındaki ahşap süsleme ile günümüz şartlarına uygun modern bir şekilde restore edilen Tarihi Tuz Hanının önümüzdeki günlerde misafirlerini ağırlayacağını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Tarihi han yapılan çalışmalarla ihtişamlı bir görünüme kavuştu. Bu güzel eseri kurumsal bir şekilde işletmek üzere Vilayetler Hizmet Birliği ile anlaşmaya varıldı. Tuz Hanı içerisinde 73 kişinin konaklayabileceği otel, restoran, kafe ve dış cephede 8 adet dükkân hizmet verecek. Hanın içindeki kafe ve restaurant halkımıza açık olacaktır. Kentimizin tarihi mirasında önemli bir yer tutan Tarihi Tuz Hanının önümüzdeki günlerde tefrişat çalışmalarının tamamlanarak hizmete sunulmasıyla birlikte kadim kent Adıyaman’da yerli ve yabancı turistlerin konaklayabilecekleri bir mekan oluşturulmuş olacak. Bu önemli eserin Adıyaman’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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