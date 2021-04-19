Adıyaman´da sahte paraya 4 gözaltı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda 30 bin TL sahte para ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir işyerine sahte para verildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, yaptığı araştırmada iş yerine sahte para verdiğini belirlediği M.E.T., A.Ş., M.Ş. ve T.A.'yı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 200 ve 100 TL'lik banknotlar halinde sahte 30 bin TL ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-04-19 12:25:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.