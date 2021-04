Yağlı yavanlar yok satıyor

Ramazan ayı kendine has lezzetleri de beraberinde getiriyor. Adıyaman'da "yağlı yavan" olarak tabir edilen sütlü ekmekler iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan Adıyaman’a has sütlü ekmek kısa sürede fırınlarda tükeniyor. Oldukça lezzetli bir tada sahip olan ve sadece Ramazan ayında üretilen yağlı yavan ekmeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yağlı yavan ekmeğinin satışlarından oldukça memnun olduğunu söyleyen esnaflar, bu ekmeğin sindiriminin daha rahat olduğunu vurguladı. Her gün iftar saatlerinde 350400 adet ekmek satıldığını belirten fırıncı esnafları, bu lezzeti herkesin tatmasını istediklerini belirtti. Fırıncı esnaflarından Necmettin Coşkun, “Şu anda Ramazan ayına özgü yaptığımız yağlı yavan ekmeklerimiz var. Ramazan’dan dolayı yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Elhamdülillah çok iyi, inşallah daha iyi olacak. Diğer ekmeklere göre daha yumuşak oluyor, sindirim için daha güzel. İftar saatinde oruç tutanları yormuyor. Akşamları sıkıntı vermeden iftarı geçirmesini sağlıyor. Sadece Ramazan ayına özel, başka da yok. Adıyaman’a özgü bir şey” dedi.

Yağlı yavan ekmeğini alan vatandaşlar ise, “Ramazan akşamlarımızın vazgeçilmesi olan yağlı yavan ekmeğini mutlaka alıyoruz.

Severek yiyoruz, çünkü her zaman bulunmuyor. Ramazan ayında tek olduğu için sabırsızlıkla beklediğimiz bir ekmek. Herkese tavsiye ederiz. Hem yormuyor mideyi hem de az miktarda yediğin zaman da sıkıntı vermiyor” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.