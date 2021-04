Adıyaman’da haftalar sonra vaka sayısı düştü Türkiye’de bu hafta 6 ilde vaka sayısı önceki haftaya göre düştü

Adıyaman’da haftalar sonra korona virüs (Covid19) vaka sayıları düştü.

Her hafta açıklanan 100 bin oranına göre 1016 Nisan tarihleri arasında Türkiye’de Çankırı, Adıyaman, Kırklareli, Samsun, Kilis ve Osmaniye’de vaka sayıları bir önceki haftaya göre düştü. Bu iller arasında yer alan Adıyaman’da haftalar sonra vaka sayılarında düşüş yaşandı. Vaka sayılarının yüzde 4,9 azaldığı Adıyaman, verilerin açıklanmaya başladığı dönemde ilk 10 il içerisinde iken şu an 61. sıraya geriledi. Haftalık vaka sayılarına göre 27 Şubat5 Mart haftasında 141, 612 Mart haftasında 155, 2026 Mart haftasında 199, 27 Mart2 Nisan haftasında 230, 39 Nisan haftasında 260 vaka sayısının olduğu ilde 1016 Nisan haftasında ise vaka sayısı 248 oldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vakaların düşmesindeki sebebin tedbirler olduğunu belirterek, “Maalesef ilk dönemlerde Adıyaman korona virüs verilerinde olumsuz anlamda ilk 10’daydı. Ama şu an çok şükür alınan tedbirlerle birlikte vaka sayısı düşen 6 ilden birisiyiz. Yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü bu virüs dalgalanma ile giden bir hastalığın yayılmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu bizi rehavete kaptırmamalıdır. Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Gerek valilik, gerek belediye, gerekse sağlık ekibiyle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah tedbirlerle daha güzel günleri göreceğiz” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adıyaman bugün açıklanan verilere göre vaka oranı geçen haftaya göre azalan 6 ilden birisi. Verilerin açıklanmaya başladığı ilk haftalarda vaka sayısı ilk 10 il arasında iken, şu anda 61. sıradayız. Önlemlere uyarsak bu düzelme sürecektir. Hepinize teşekkür ediyor, sağlık, sıhhat ve huzur içinde hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

