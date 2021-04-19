Kent meydanı projesi beğeniye sunuldu

Adıyaman Belediyesi, eski hükumet binasının bulunduğu alanda yapılması planlanan kent meydanı projesini halkın beğenisine sundu.

Eski hükumet binasının bulunduğu yaklaşık 13 dönümlük alana yapılması planlanan meydan projesi için hazırlanan mimarinin görselini halka sunduklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi yetkilileri, projenin halk tarafından da beğenilmesi durumunda hemen inşaat çalışmalarına başlanacağını dile getirdi. İçerisinde cami, kitap kafe ve kuru havuzlardan oluşan yapıların olacağını belirtilen projenin altında da iki katlı otopark olacağını da belirten yetkililer, hazırlanan videoyu belediyenin web sitesinden paylaşarak halkın oylamasına sundu. Yetkililer ayrıca, ankete katılmak isteyenlerin anket.adiyaman.bel.tr linkini kullanabileceğini söyledi.

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