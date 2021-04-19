Adıyaman Tabip Odası Başkanı: Kalabalık ortamlardan uzak duruldu, vaka sayısı azaldı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun, Türkiye koronavirüs risk haritasında sürekli yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman'ın, son açıklamada vaka sayısı düşen 6 il arasında yer almasının sevindirici olduğunu söyledi. Dr. Tosun, kentteki vaka sayılarının insanların tedbirlere uyması ve bir araya gelmekten kaçınması ile azaldığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı değerlendirmede vaka sayısı en çok düşen iller arasında Adıyaman'ın yer alması kentte sevinçle karşılandı. Yetkililer vatandaşları tedbirlere uymaya ve rehavete kapılmamaya davet ederken, Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun, geçmişe göre kent sakinlerinin uyarıları daha çok dikkate aldığını söyledi.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyulmasının yanında vatandaşların birbirlerini ziyaret etmekten uzak durması ile vaka sayısının azaldığını anlatan Dr. Tosun, "Bu kurallara ilk başlarda çok fazla uymadığımız için Adıyaman kırmızı bölgeye dönmüştü. Hala öyleyiz ama temizlik, maske ve mesafeye dikkat edildiği ve insanların birbirine misafirliğe, taziye ve düğün ziyaretlerine gitmediği için vaka sayılarında önemli düşüş oldu. Kurallara uyulmaya devam edildikçe de azalma devam edecektir" dedi.

Dr. Tosun, öte yandan vatandaşları koronavirüse iyi geldiği düşüncesiyle çeşitli bitkilere yönelmekten uzak durmaya da davet ederek, "Koronavirüs başladığından beri bu konuda tıbbi makale olarak birçok araştırma yapıldı. Ama maalesef bugüne kadar hiçbir bitkinin koronavirüs üzerinde etkili olduğu bulunmadı. Bunun için bitki tüketimlerine dikkat etmeliyiz. Bu süreçte yapmamız gereken bol su içmek ve meyve ve sebze tüketmek" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-04-19 15:55:31



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