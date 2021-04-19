Adıyaman´da sahte paraya 4 gözaltı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDILAR

Emniyette sorgulaması tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler; M.E.T., A.Ş., M.Ş. ve T.A., kendilerinin görüntüleyen gazetecilere, "2 saat sonra dışarı çıkıp sizinle görüşeceğiz" dedi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-04-19 18:23:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.