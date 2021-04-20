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Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor Hem yardım yapıyorlar hem de gençlere paylaşmayı aşılıyorlar

İHA

Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor Hem yardım yapıyorlar hem de gençlere paylaşmayı aşılıyorlar

Adıyaman'da Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kapıları tek tek çalınarak, evlerine kadar yardım kolileri götürülüyor.
İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Ramazan ayı dolayısıyla başlatmış olduğu yardım kolisi kampanyası kapsamında hem vatandaşlara yardımcı oluyor hem de gençlere yardımlaşmayı ve paylaşmayı aşılıyor. Adıyaman’da bulunan hayırseverin katkılarıyla hazırlanan yardım kolilerini belirlenmiş maddi durumu zayıf ailelere tek tek dağıtan gençlik koordinatörlüğü görevlileri, aynı zamanda vatandaşlarla da sohbetler ederek onların sorun ve sıkıntılarını da dinliyor. Kapılarını çaldıkları herkesin hayır duasını alan gençlik koordinatörlüğü görevlileri ile kolileri dağıtan gençler, yardımlaşmanın oldukça önemli olduğunu ve bu tür yardım programlarıyla oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler.
Bir gün içerisinde yaklaşık 100 evin kapısını çalan ve onlara yardım kolileri bırakan gençlik koordinatörlüğü görevlileri ve gençleri, yardımlara durmadan devam edeceklerini vurguladı.
Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Abuzer Kırmızı, "Bizler Adıyaman’da, Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak yanımızda bulunan kardeşlerimize bir farkındalık oluşsun diye zekat bilincini oluşturmak, sadaka bilincini oluşturmak ve merhamet duygularını geliştirmek adına onlarla birlikte bir proje yaptık. İnşallah Ramazan ayı boyunca gençlerimizle Adıyaman’ın her köşesinde bir fakir kalmayacak şekilde onlara yardım kolileri ulaştıracağız. Bu kardeşlerimize bu duyguyu, bu düşünceyi kazandırmak adına inşallah sonu da güzel olur ve bu gençlerimiz bu bilince kavuşur” dedi.
Daha sonra konuşan gençlerden Erdoğan Taş ise, “ Burada Adıyaman’ımızdaki garip, gurebanın elinden tutmaya çalışıyoruz ve elinden geldiğince de bunu yapmaya devam edeceğiz. Nasıl bir duygu mu, öncelikle tarif edilemez bir şey. Gittiğimiz evlerdeki o durumu görüyoruz. İçler acısı bir durum oluyor genelde. Bizlerde onlara yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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