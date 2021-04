Attığını vuran sporcular şampiyon oldu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 1218 Nisan tarihlerinde Mersin’in Erdemli ilçesinde yapılan Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası yarışmasında Adıyamanlı sporcular Türkiye Şampiyonluğunu bırakmadı.

Türkiye geneli 306 sporcunun katılımıyla Mersin’in Erdemli Atış Poligonunda gerçekleştirilen müsabakalara Adıyaman’dan 13 sporcu katıldı. Sporculardan Fatma Korkmaz 3x40 pozisyon atışlarında 1074 puan atarak final atışları sonucunda Türkiye Şampiyonu olarak Altın madalya sahibi oldu. Yıldız Erkekler Yat atışlarında Ahmet Muhammed Tekdal Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca takım olarak Adıyaman, Yıldız Erkekler Yat atışlarında Takım birinciliği, Yıldız Erkekler Yat atışlarında Takım ikincisi ve Yıldız erkekler Yat atışlarında Takım üçüncülüğü elde etti.

Adıyamanlı atıcılık sporcularının büyük bir başarı gösterdiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Türkiye Şampiyonu olan bayan sporcumuz Fatma Korkamaz ve tüm sporcularımız ile gurur duyuyorum. Şuanda erkek sporcularımız kadar bayan sporcularımızda büyük başarılara imza atıyor. Sporcularımız katıldıkları her yarışmadan derece yaparak dönmeyi başarıyor. Ben Adıyaman’ı her zaman başarı ile temsil ederek adımızı Türkiye’ye duyurmayı başaran Atıcılık sporcularımıza ve antrenörümüze ve ona her zaman destek olan ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

