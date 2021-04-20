Aracın çarptığı yaralı köpeğe polis sahip çıktı

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Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde aracın çarptığı yaralı köpeğe polis memuru sahip çıktı.

Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde devriye görevi yaparken yol kenarında yaralı köpeği fark eden Polis Memuru Cengiz Asker, yaralı köpeği kutuya koyarak polis merkezinin önüne getirdi. Burada köpeğin karnını doyuran polis memuru daha sonra Adıyaman Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğünü aradı.

Belediye görevlilere yaralı olan köpeği teslim alarak, sokak hayvanları barınağına tedavi etmek üzere götürdü.

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