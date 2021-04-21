Milletvekili Tutdere’den ‘Sarmalık Tütün Araştırma Enstitüsü kurulsun’ teklifi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’a Sarmalık Tütüne İlişkin Araştırma Enstitüsü kurulması için kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığına sundu.

TBMM Başkanlığı’na sunulan 10 maddelik kanun teklifinde; tütün üreticilerin sorunlarının tespiti, ekonomik anlamda durumlarının iyileştirilmesi, sarmalık tütünün kalitesinin korunmasına yönelik çalışmaların yapılması, tütünün ilk üretim aşamasından hasada dönmesine kadar olan süreçte üreticilerin finansman ihtiyacına ve diğer finansal destekleme çalışmalarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi amacıyla Sarmalık Tütün Araştırma Enstitüsü kurulması öngörülüyor.

Sarmalık Tütün Araştırma Enstitüsü kurulmasına ilişkin kanun teklifi hazırlayan Milletvekili Tutdere, aile ziraatında anahtar ürünlerden olan tütün üretiminin artırılmasının köylerin boşalmasının önüne geçip kırsal alanlardan büyükşehirlere göçün azaltacağını ifade etti.

İktidarın tütün üretimi konusunda yanlış politikalar yürüttüğünün altını çizen Milletvekili Tutdere, “Sigara üretiminde tütün ihtiyacının yerli tütünden sağlanması Türkiye tütüncülüğünü ve dolayısıyla sarmalık tütünün yetiştirildiği bölgelerdeki üreticileri kurtaracaktır. Dünyanın önemli sigara pazarlarından biri olmamızın ekonomimiz ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu dezavantajları toplumumuzun en alt gelir grubunda yer alan tütün üreticileri lehine avantaja çevirme fırsatı oluşturmak için uygulanabilecek pek çok yöntem mevcut olmasına rağmen ülkemizde üretici aleyhine tüm yöntemler denenmektedir” dedi.

Tutdere, “Sarmalık Tütüne İlişkin Araştırma Enstitüsü’nün kurulması ülke ekonomisine azımsanmayacak ölçüde katkılar sağlayan tütünün ve sayıları yüzbinleri bulan ancak yasaklar nedeniyle mağdur olan dar gelirli tütün üreticilerinin ekonomik anlamda durumlarının iyileştirilmesini sağlayacaktır. Sarmalık Tütüne İlişkin Araştırma Enstitüsünün kurulmasıyla birlikte yerli tütün üreticilerimiz yüksek üretim kapasitesinden en üst düzeyde faylanabilecek ve Türkiye tütünü ithal eden değil ihraç eden bir ülke olabilecektir. Bundan dolayı da Sarmalık Tütüne İlişkin Araştırma Enstitüsü’nün kurulması büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

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