Kılınç, esnaflarla bir araya geldi

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, iftar öncesi çarşı merkezindeki esnafları tek tek ziyaret etti.

Her fırsatta halkla bir araya gelip sorunlarıyla yakından ilgilenen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu kez iftar öncesi şehir merkezindeki esnafın dükkanlarına tek tek girerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyarette hem esnafın, hem de vatandaşların hal ve hatırını soran Başkan Kılınç, korona virüs tedbirlerini de hatırlatmayı ihmal etmedi. Vatandaşlar ise her fırsatta yanlarında gördükleri Başkan Kılınç’a özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.