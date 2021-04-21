Adıyaman´da iş vaadiyle 32 kişiyi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN´da, 32 kişiyi iş bulma vaadiyle 1,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.
Adıyaman, Mersin, İzmir, Bolu, Kırıkkale ve Ağrı´da 32 kişi, kendilerini resmi görevli olarak tanıtan kişilerce işe yerleştirme vaadiyle dolandırıldıklarını belirterek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, 32 kişinin kamu kurumlarında işe yerleştirilmeleri karşılığında 3 kişiye yaklaşık 1,5 milyon lira verdiklerini saptadı. Mağdurların ifadelerinin ardından polis ekipleri, şüpheliler Sevda Ö., Melek Zübeyde A. ve Hasan A.'yı Adıyaman'daki adreslerinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-04-21 17:31:11
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