Başkan Turanlı’dan 23 Nisan kutlaması

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Turanlı mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüsü salgını sebebiyle okullarda kutlanamayacağını belirterek, "Gönül isterdi ki doya doya coşkuyla, geleceğimiz olan çocuklarımızla bu mutlu günü kutlayalım. Her zaman meydanlarda kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uymalıyız. Korona sürecini hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra, çocuklarımızın güzel bayramını hep birlikte kutlama sözünü veriyorum. Korona günlerinde kutlayamadığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı Allah'ın izniyle korona virüsünden sonra güzel bir etkinlikle hep beraber tekrar kutlayacağız. Sevgi dolu yürekleri ve pırıl pırıl yüzleriyle bu güne anlam katan çocuklarımızın, milletimizin ve değerli Kahtalı hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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