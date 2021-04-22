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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman´da iş makinesinin göçük oluşturduğu alanda kaya mezarı ortaya çıktı

DHA

Adıyaman´da iş makinesinin göçük oluşturduğu alanda kaya mezarı ortaya çıktı


Mahir ALAN-Sercan SAKAR/KAHTA(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iş makinesinin geçişi sırasında oluşan göçükte ortaya çıkan kaya mezarlarında 1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeletine ulaşıldı.
Kahta'ya bağlı Kangölü köyü kırsalında pazartesi bir iş makinesi toprağa saplandı. Göçük oluşan alanda iş makinesinin kurtarılması sırasında iskeletler fark edilince durum jandarmaya bildirildi. Jandarmanın yaptığı incelemede alanda kaya mezarları olabileceği belirlenerek Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne haber verildi. Gelen görevlilerin yaptığı incelemede alanda kaya mezarları olduğu belirlendi. Yapılan kazı çalışmalarında da 3 odalı mezarda 7 insan iskeletine ulaşıldı.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, bir su testisinin de bulunduğu alanda kazı çalışması yaptıklarını anlatarak, tesadüfen bulunan kaya mezarın 3 odalı olduğunu belirtti. Alkan, "Durum bize bildirildikten sonra geldiğimiz alanda yaptığımız kazılarda 3 oda tespit ettik. Bu 2 odada 2, bir odada ise 3 bireye ait olmak üzere 7 insana ait iskeletler tespit edildi. Yapmış olduğumuz kazılar neticesinde bir testi de bulduk. İlk incelemelerimizde bu iskeletleri M.S. 5'inci yüzyıla tarihlendirebiliriz. Yaklaşık 1500 yıl önceki bireylere ait olan kaya mezarlarla ilgili kazı çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN-Sercan SAKAR
2021-04-22 10:12:20

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