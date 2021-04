Çelik’den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

İl Müdürü Fehmi Çelik mesajında; 23 Nisan 1920’nin ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan edildiği tarih olduğunu söyledi.

Çelik, “Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir. 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur.

Her yıl sokaklarda coşkuyla kutladığımız, çocuklarımızın şarkılarıyla, şiirleriyle, danslarıyla gönlümüzü mest ettiği 23 Nisan’ı maalesef bu yılda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden korana virüs salgını sebebiyle, evlerimizde, dijital ortamlarda kutluyoruz. Önemli olan sağlığımızdır. Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece, kalplerimiz birlik ve beraberlik içerisinde attığı sürece her yer, her ortam bizlere meydan olur. İnşallah en kısa sürede bu süreci de atlatacağız. Çocuklarımızın neşesi, coşkusu ve enerjisi yeniden sokaklarımızı süsleyecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, Tüm çocuklarımızın bu müstesna bayramını gönülden kutluyorum” dedi.

