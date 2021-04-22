Gerger Devlet Hastanesi Müdürlüğü'ne İbrahim Halil Cetinkaya atandı

Yaklaşık 2 yıldır boş olan Gerger Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne İbrahim Halil Çetinkaya atandı.

2019 yılından bu yana Gerger Hastanesinde görev yapan İbrahim Halil Çetinkaya, Bakanlığın son sözleşmesiyle İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne getirildi.

Göreve başlayan Çetinkaya, “Öncelikle bizi bu göreve layık gören, yönlendiren, manevi desteğini benden hiç esirgemeyen, değerli büyüklerime ve aileme teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra ki süreçte, gençliğimizi ve enerjimizi hastanemiz için harcayacak, hastanemizin daha verimli bir şekilde hizmet vermesi için Başhekimimiz başta olmak üzere tüm personelimiz ile koordineli ve uyumlu bir çalışma içerisinde olacağız” dedi.

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