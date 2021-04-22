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Alagöz’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İHA

Alagöz’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Ahmet Alagöz mesajında, çocukların Türkiye Cumhuriyetinin ve Yüce Milletimizin umudu, neşesi ve güvencesi olduğunu belirterek, “Uzun savaşlar ve büyük fedakarlıklar sonucu mücadele ederek kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz bugün 101. Yaşında, aynı zamanda dünyada çocuklara has olarak büyük kalabalıklar ve coşku ile kutlanan en değerli çocuk bayramıdır. Bundan 101 yıl önce uğrunda binlerce vatan evladının şehadete koştuğu bu mukaddes toprakların ebediyen Türk yurdu olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile tüm dünyaya ilan edilmiştir.
Unutulmamalıdır ki, milletimizin kendi kendini yönetme merkezi olan TBMM’nin kurulması ne kadar önemli ise millet iradesinin korunması ve bu iradenin sürekliliğini sağlamak da en az o kadar önem arz etmektedir. Bunun için cumhuriyetin korunması ve devam etmesinde sizlere büyük görevler verilmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir. Büyük Önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Sizlere duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanları sizlere armağan etmiştir” dedi.
Alagöz mesajın devamında, “Malumunuz, her yıl sizlerin büyük katılımı ile kutladığımız bayramınızı bu yıl salgın sürecinden dolayı sağlığınızı düşünerek alanlarda değil; balkonlarımızda, odalarımızda, pencerelerimizde coşku ile kutlayacağız. Sizler, öğretmenlerinizin ve arkadaşlarınızın yanınızda olduklarını hayal ederek evde yapacağınız süsler, bayraklar ve güzel etkinlikler ile odalarınızı çok güzel bir şekilde süsleyiniz. Aynı şekilde diğer arkadaşlarınız da sizlerin yanlarında olduklarını düşünerek etkinlik yaptıklarını, hazırladıkları süsleri beraber asıyormuşsunuz gibi pencerelerini ve odalarını süsleyip bayramı kutladıklarını unutmayınız. Dünyamız ve ülkemiz bu yüzyılda eşi benzeri olmayan küresel bir salgın süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Bu süreci dışarıda büyük bir dayanışma ile sizin için uğraşan sağlık çalışanlarımız, bilim insanlarımız, emniyet mensuplarımız ve her gün eğitiminiz için yeni yeni çalışmalar yapan öğretmenlerimiz ile beraber aşacağız. Sizden istediğimiz sizlerin de bu süreçte beden sağlığınıza dikkat etmeniz. Evinizin içinde yapılabilecek olan fiziksel aktivitelerinizi yapınız. EBA üzerinde öğretmelerinizin ders anlatımlarını takip ediniz ve onlar ile iletişim halinde olunuz. Öğretmenlerinizin ve okul idarecilerimizin telefonun diğer ucunda olduğunu biliniz.
Milletçe gurur ve sevinçle kutladığımız bugünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını ve bu cennet vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yüzlerinizdeki gülümseme, gözlerinizdeki ışıltı, coşkunuz, yüreklerinizi dolduran vatan sevgisi, kardeşlik gibi değerlerin ömrünüz boyunca daim olmasını diliyorum. Tüm ülkemizi size, sizleri de Allah´a emanet ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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