Başkan Yıldırım’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. Kuruluşunun yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış ve kardeşlik gibi değerleri içinde barındıran farklı kültürlerin aynı noktada buluşmasını sağlayan bir çocuk bayramı olduğunu belirtti.

Yıldırım mesajında, “Milletimiz kendi geleceğine kendisinin yön vereceğini, 23 Nisan 1920 itibariyle göstermiş ve dünyaya duyurmuştur. Sahip olduğumuz şanlı tarihimizi bilerek, çok zor şartlarda kazanılmış bir zaferin sonucu olan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, toplumsal barışı sürekli kılarak aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz. Devletimizin tüm çabaları, çocuklarımıza gurur duyacakları bir Türkiye oluşturmak içindir. İlk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'da, Ulusal Egemenliğimizi bizlere sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları ile bağımsızlık yolunda canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve saygıyla anıyoruz. Bu duygularla, TBMM’nin 101. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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