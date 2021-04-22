Başkan Alkayış: “23 Nisan Milli iradenin tecellisidir”

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mustafa Alkayış, Türkiye Cumhuriyetimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, açılışı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milletçe, evlerimizden de olsa büyük bir coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Alkayış, “23 Nisan 1920, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında, milletimiz ve ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki istiklal mücadelesinin en önemli yapı taşlarındandır. Gazi Mustafa Kemal’in, meclisin açılışını simgeleyen ve dünyada tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara armağan etmesi, gelecek nesillere duyduğu güvenin en büyük göstergesidir.

Sevgili çocuklar; sizlerin, ülkesini ve milletini seven, ufku geniş, büyük düşünen bir nesil olarak yetiştiğinizi gördükçe, geleceğe daha da güvenle bakıyoruz. İnanıyoruz ki, siz değerli varlıklarımız olan çocuklarımız sayesinde ülkemiz, daha güçlü ve refah dolu yarınlara ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan eden bağımsızlığımız için canını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum” diye konuştu.

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