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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uslu’dan ‘23 Nisan’ mesajı

İHA

Başkan Uslu’dan ‘23 Nisan’ mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 101’inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
ATSO Başkanı Mustafa Uslu, TBMM’nin kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlandığını kaydetti.
Başkan Uslu, “Bizlere bu cennet vatanı armağan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. TBMM’nin açılması ile birlikte milli mücadelenin karargahı olmuş, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin iradesinde olduğu Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. 23 Nisan 1920 aslında, aziz milletimizin iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Çocuk sevgisinin kendisinde çok ayrı bir yeri olan Büyük Önder Atatürk böylesi özel bir günü tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Büyük Önder Atatürk’ün işaret ettiği gibi çocuk sevgidir, gelecektir, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm dünya çocuklarının yüzünün gülmesi ve sevgiyle büyümelerini sağlamak tüm insanlığın sorumluluğudur. Türkiye olarak devletimiz ve aziz milletimiz her zaman zorda olanın, mazlumun yanında yer almaya, sevginin ve barışın hakim olduğu bir dünya inşa etmek için çalışmaya devam etmektedir. Bizler de Atamızın bize emaneti çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, bilimin ışığında, eğitim ve donanımlı yetişmeleri için çalışmayı sürdüreceğiz. Pandemi dolayısıyla bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerimizde büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. İnşallah bu zor günleri de milletçe el birliği ile atlatacağız. Mutlu olmak her çocuğun hakkı ve tüm dünya çocuklarının mutlu olması dileğiyle, bu özel günü çocuklarımıza armağan eden TBMM’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, TBMM’nin 101. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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