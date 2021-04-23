Milletvekili Aydın’dan 23 Nisan mesajı

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılını, milli egemenliğimizin kabulünü ve tüm dünya çocuklarının Çocuk Bayramı’nı her yıl olduğu gibi bu yıl da yine çok büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını kaydetti.

Aydın mesajında, “Milli egemenliğin ve milli iradenin vazgeçilmezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında dün olduğu gibi bugün de büyük ve güçlü bir Türkiye için çalışmalarımız olanca hızıyla devam etmektedir. Yasama görevini icra ederken, demokrasinin işlerliğini sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün de milli egemenlik için, milletinden aldığı destek ve temsil kabiliyeti ile bunu en güzel şekilde gerçekleştirmenin gayreti içerisindedir.

Aynı zamanda, yarınlarımıza, geleceğimize yön verecek olan sevgili çocuklarımıza çok daha güzel ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için azim ve kararlılıkla mücadele etmekteyiz.

Ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bu güzel armağanın, çocuklarımız için barışın, sevginin ve kardeşliğin anlam kazandığı bir Türkiye’ye vesile olması dileğiyle hepsinin gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

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