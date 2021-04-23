Milletvekili Tutdere’nin 23 Nisan mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açıklamalarda bulunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere “Çocuklarımızı fikri, vicdanı, irfanı hür olarak yetiştirmek, onlara muasır medeniyetlerin seviyesinin üstünde bir ülke bırakmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Bu topraklar üzerinde özgür ve bağımsız yaşama irademizin sembolü, demokrasimizin güvencesi TBMM’nin 101. kuruluş yılını kutlamanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz diyen Tutdere, “Esaret zincirlerinin kırıldığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 23 Nisan, ulusal egemenliği baş tacı yapacak kadar halkına güvenen, egemenliğin en son ferdine kadar ulusun olduğuna inanan büyük bir ruhun eseridir. Gazi Meclisimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde uçurumun kıyısında olan bir ülkenin var olma savaşını başarıyla yürütmüş, laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır. Atatürk, barış ve kardeşlik gibi yüce değerlerin paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına aracılık eden 23 Nisan’ı, milli egemenliğini sonsuza kadar koruyacak, yüceltecek geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve yeni nesillere armağan etmiştir. Çocuklarımızı fikri, vicdanı, irfanı hür olarak yetiştirmek, onlara muasır medeniyetlerin seviyesinin üstünde bir ülke bırakmak hepimizin sorumluluğudur.

Pandemi de salgın tedbirlerini hiçe sayıp hınca hınç dolu salonlarda parti kongrelerini yapan, cenazelere binlerce kişiyle birlikte katılan iktidar, koronavirüs bahanesiyle milli bayramlarımızı yasaklamaktadır. Sokağa yasak koyabilirler, ancak milletin yüreğine asla yasak koyamazlar. Biz, yurttaşlarımızla her türlü yasağa rağmen 23 Nisan’ı kalplerimizde Atatürk ve Cumhuriyet coşkusuyla yaşayacağız. 23 Nisan ruhuyla bağdaşmayan, ulusal egemenliğin ve milletin iradesinin yok sayıldığı, TBMM’nin işlevsizleştirildiği bugünlerde demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve cumhuriyetimize daha güçlü sahip çıkacağız. Moral ve motivasyona her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu pandemi sürecinde sokaklarda, caddelerde, hep birlikte 23 Nisan’ı kutlayamasak da evlerimizde, balkonlarımızda, gönül birliği içerisinde bu coşkuya ortak olacağız.

Ulusal egemenliğin yok sayıldığı bugünlerde Cumhuriyet değerlerine bağlılığımız ve demokrasiyi yok etmek isteyenlerle mücadelemiz daha fazla azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bıraktığı eserleriyle gönüllerimizde yaşayan Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ulusal egemenliğin hâkim olduğu, tüm çocukların özgürce çocukluklarını yaşadığı bir ülke ve dünya dileğiyle, milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

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