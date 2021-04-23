Adıyaman´da 23 Nisan havai fişek gösterisiyle kutlandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nın 101'inci yıl kutlamaları için, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara Adıyaman Belediyesi tarafından hava fişek gösterisi yapıldı.

Adıyaman belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte ateşlenen havai fişekler Adıyaman semalarını aydınlatırken, vatandaşlar ve çocuklar havai fişekli 23 Nisan coşkusuna, bayraklarla süslenmiş balkonlarından izleyerek alkışlarla katıldı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-23 22:45:23



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