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CHP'li Salıcı: Biz erken seçimi Türkiye'de istikrar getirsin diye istiyoruz

DHA

CHP'li Salıcı: Biz erken seçimi Türkiye'de istikrar getirsin diye istiyoruz


Mahir ALANSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz erken seçimi Türkiye'de istikrar getirsin diye istiyoruz. Biz Türkiye seçim ekonomisi uygulamasın diye; zaten ekonomisi batmış erken seçimle iktidar değişimi ile bir an önce düze çıksın diye istiyoruz."dedi.
Temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere ve parti temsilcileri karşıladı. Parti binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Salıcı, "Adıyaman'da esnaf uzun süredir ekonomik krizden dolayı ağır sıkıntı yaşıyor. Adıyaman halkı da ağır bir sıkıntı yaşıyor. 2018 yılının Ağustos ayında bir krizle başladı bu ekonomik kriz o gün bugündür devam ediyor. Biz cumhuriyet tarihinde faklı iktidarlar döneminde ekonomik krizler gördük ama 3 yıl süren ekonomik krizle karşılaşmadık. Esnaf taze ekmekle bayat ekmeği beraber satıyor. Çünkü bayat ekmeğin iyi müşterisi var. Esnaf bazen ikinci el ayakkabı ile birinci el ayakkabıyı beraber satmak durumda kalıyor çünkü vatandaş ikinci el ayakkabı da soruyor" dedi.
'BİZ ERKEN SEÇİMİ TÜRKİYE'DE İSTİKRAR GETİRSİN DİYE İSTİYORUZ'
Ekonomisi batmış erken seçimle iktidar değişimi ile biran önce düze çıksın diye erken seçim istediklerini belirten Salıcı,"Böyle bir ekonomik krizin yaşandığı dönemde Türkiye'de iktidarın yürütmüş olduğu politikalar Türkiye'yi daha iyi bir noktaya götürecek durumda değil. Biz erken seçimi Türkiye'de istikrar getirsin diye istiyoruz." diye konuştu.
Salıcı, son günlerde sıkça gündeme gelen 128 milyar dolar konusuna da değinerek, "Bizim sorduğumuz soruların karşılığı yok. Bu dövizi kime sattınız? Niye ihalesiz sattınız? Hangi kurdan sattınız? Kimler aldı? Bu soruların cevabı yok. Para kasada deniliyor, başka şeyler deniliyor. Yok cari açığa harcadık deniliyor, pandemi koşulları için harcadık deniliyor. Ama paranın detaylarıyla ilgili ortaya net bir açıklama ortaya konulmuş değil." ifadelerini kullandı.
Oğuz Kaan Salıcı, fezleke konusuna da değinerek, "Cumhuriyet Halk Partisi fezlekelerle yada savcıların talimatlarla yapmış olduğu işlerle dize gelecek geri adım atacak bir siyasi parti değil." dedi. Açıklamanın ardından Salıcı, kentten ayrılarak Gölbaşı ilçesine hareket etti.DHA-Politika Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN-Sercan SAKAR
2021-04-23 23:56:58

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