Adıyaman'da koronavirüs sessizliği

Mahir ALANSercan SAKARSelim SONKAYAMustafa ÖNDOĞAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adıyaman merkez ve ilçelerindeki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde sokağa çıkanların muafiyet durumu incelendi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza kesilirken, kontroller gün boyu devam etti. Belediye ekipleri ise kentin farklı noktalarında temizlik çalışmaları yaptı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR-Selim SONKAYA-Mustafa ÖNDOĞAN
2021-04-24 15:12:16
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