Kısıtlamanın ikinci gününde denetimler sürüyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kısıtlamanın ikinci gününde de şehrin 66 noktasında denetimler sürüyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Kahta’da da korona virüs tedbirleri kapsamında 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Perşembe günü akşam saat 19.00 itibarıyla başlarken, ilçede kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte şehrin farklı noktalarında önceden belirlenerek oluşturulan 66 noktada dönüşümlü olarak denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sürücülerin ilk önce ehliyet bilgileri daha sonra ise sokağa çıkmak için izin belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor. Maske ve kurallara uymaları hususunda uyarılarda bulunan Polis ekipleri, izin belgesi olmadığı halde dışarı çıkarak kısıtlamayı ihlal edenlere ise cezai işlem uyguluyor.

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