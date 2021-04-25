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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çuhadar, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne bağlı kuruluşları gezdi

İHA

Vali Çuhadar, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne bağlı kuruluşları gezdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşları ve birimleri gezerek incelemelerde bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret programı kapsamında, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Kadın Konuk Evi, Adıyaman Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Özel Yuvamız Bakım Merkezi ve Vartana Çocuk Evleri Sitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kentin dört bir tarafında hizmet veren kuruluşları gezerek incelemelerde bulunan Vali Mahmut Çuhadar, il müdürlüğüne bağlı birimlerde yürütülen çalışmalar ile ihtiyaç sahiplerine verilen hizmetler ve projeler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’ten bilgi aldı. Gerçekleşen ziyaretlerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında kalan çocuklarla sohbet ederek yakın ilgi gösteren Vali Çuhadar, Özel Yuvamız Bakım Merkezi'nde kalan bir çocuğun doğum günü olması dolayısıyla hazırlanan doğum günü pastasını çocuklarla birlikte keserek yeni yaşının sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlere yönelik yaptığı inceleme gezisinin son bölümünde Vartana Çocuk Evleri Sitesini ziyaret ederek, burada çocuklarla bir araya gelip, Toprak, Su ve Çocuk Projesi kapsamında çocukların rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla kurulan seralar, süs bitkileri, hobi bahçeleri, atölyeler ve çocukları geliştirmeye odaklı yapılan proje sahasında incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklara yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, “Devletimizin koruması altında bulunan bu çocuklarımıza anne ve baba sevgisini ve sıcaklığını yaşatmak bizlerin insanlık görevidir. Milletimizin devletimize emanet ettiği bu çocukları kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Bizlere emanet edilen çocuklarımızın en iyi şartlarda yaşamlarını devam ettirmeleri, eğitimlerini tamamlamaları ve hayata en iyi şekilde hazırlanmalar için devletimizin bütün imkanlarını en iyi şekilde yansıtıyoruz. Çocuklarımızın mutlu olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Bugün hepsini yakından tanıma ve yaşam alanlarını görme fırsatımız oldu. Tertemiz, sıcak ev ortamında, birer anne, abla şefkati içerisinde hayatlarına devam ettiklerini gördük ve bundan büyük mutluluk duydum. Çocuklarımıza böylesine sıcak bir ortam oluşturarak yurt ortamı yerine aile sıcaklığını aratmayan ev ortamında mutlu bir şekilde hayatını devam ettirmeleri noktasında gereken hassasiyeti gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürümüz Fehmi Çelik’e ve personeline teşekkür ediyor, çalışmaların aynı titizlikle devamını diliyorum” diye konuştu.

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