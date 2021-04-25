TFF 3. Lig Adıyaman 1954 Spor: 3 - Bayrampaşa Spor: 0

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TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor’u 30 yendi.

Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor’u ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Eren Yemişçioğlu yönetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan maçın 8. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Berat Tosun’un attığı gol ile maç 10 oldu. Maçın 17. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Ahmet Teker’in attığı gol ile maç 20 oldu. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 20 tamamlandı.

Oldukça çekişmeli geçen maçın 46. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor Oyuncusu Ahmet Teker’in topu kale fileleriyle buluşturmasıyla maç 30 oldu. 6 Dakika uzatmaya gidilen maçta 31’lik skorla sona erdi.

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