Kadına şiddeti engellemek isterken dayak yedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına şiddeti engellemek isterken dayak yedi

İHA

Kadına şiddeti engellemek isterken dayak yedi

Adıyaman'da, bir grup şahıs tarafından şiddete maruz kalan kadını korumak isteyen genç saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde bir kadının darp edildiğini fark eden Y.G. isimli genç darp edilen kadını kurtarmak istedi. Araya giren Y.G.'ye kadına şiddet uygulayan şahıs ile şahsın yakınları saldırmaya başladı. Olayı fark eden mahalle sakinleri kısıtlama nedeniyle kaldıkları evlerinden caddeye koştu. Mahalle sakinlerinin geldiğini fark eden kimliği belirsiz şahıslar dövdükleri kadını da araca bindirerek olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını cadde ortasında döven ve olaya müdahale etmek isteyen Y.G.'ye saldıran kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Tutdere, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sorunları iletti
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ...
Geri manevra yapan otomobil çocuğa çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Geri manevra yapan otomobil çocuğa çarptı: 1 yaralı
TFF 3. Lig Adıyaman 1954 Spor: 3 - Bayrampaşa Spor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig Adıyaman 1954 Spor: 3 - Bayrampaşa Spor: 0
Kaymakam Demir, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Kaymakam Demir, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
Alacak verecek kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alacak verecek kavgası: 3 yaralı
Vali Çuhadar, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne bağlı kuruluşları gezdi
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne ...
Kaymakam Demir iftarda askerlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Demir iftarda askerlerle bir araya geldi
Çocuklara balon veren polisler karşılığında çiçek aldı
YEREL HABERLER Çocuklara balon veren polisler karşılığında çiçek ...
Kısıtlamanın ikinci gününde denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ikinci gününde denetimler sürüyor
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
CHP'li Salıcı: Biz erken seçimi Türkiye'de istikrar getirsin diye istiyoruz
YEREL HABERLER CHP'li Salıcı: Biz erken seçimi Türkiye'de istikrar ...
Başkan Kılıç, çocukların hediyelerini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, çocukların hediyelerini unutmadı
Adıyaman´da 23 Nisan havai fişek gösterisiyle kutlandı
YEREL HABERLER Adıyaman´da 23 Nisan havai fişek gösterisiyle ...
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Adıyaman’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Paraşütçüler, çocuklar için havalandı
YEREL HABERLER Paraşütçüler, çocuklar için havalandı
Minik öğrenciler 23 Nisan’ı kutladı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler 23 Nisan’ı kutladı
Besni’de 23 Nisan düzenlenen törenle kutlandı
YEREL HABERLER Besni’de 23 Nisan düzenlenen törenle kutlandı
Çalınan bisikletini bulana ödül verecek
YEREL HABERLER Çalınan bisikletini bulana ödül verecek
Milletvekili Tutdere’nin 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’nin 23 Nisan mesajı
Milletvekili Aydın’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’dan 23 Nisan mesajı
Adalı Derneğin’den ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Adalı Derneğin’den ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ...
Kahtalı öğrenciler kendi yaptıkları uçurtmaları uçurdu
YEREL HABERLER Kahtalı öğrenciler kendi yaptıkları uçurtmaları ...
Çocuklar bayramlarını deniz bisikletiyle kutladı Samsatlı çocuklar ilk kez deniz bisikletine bindi
YEREL HABERLER Çocuklar bayramlarını deniz bisikletiyle ...