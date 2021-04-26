Türk Ocakları’ndan ABD’nin soykırım kararına tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Ocakları’ndan ABD’nin soykırım kararına tepki

İHA

Türk Ocakları’ndan ABD’nin soykırım kararına tepki

Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Gökhan Dursun, ABD Başkanı Joe Bıden’ın 1915 olayları hakkındaki iftirasını şiddetle kınadıklarını dile getirdi.
Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Gökhan Dursun, yıllardan beri ‘Ermeni soykırımı’ yalanını Demokles’in kılıcı gibi tepemizde tutan Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanları, birkaç yıldır Ermenilerin ağzıyla ‘Büyük Felaket’ dedikleri 1915 olaylarını, bu defa yeni Başkan Joe Biden tarafından ‘soykırım’ olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.
Dursun açıklamasında, “Türk Ocakları olarak sevk ve iskan kararı, Türk milleti 1915'te yedi düvele karşı varlık mücadelesi verirken düşmanla işbirliği yapan çetelere karşı alınan meşru müdafaa tedbiridir. Anadolu topraklarında, dokuz asır boyunca hakimiyeti altındaki farklı etnik ve dini gruplarla bir barış ve huzur ortamı tesis etmiş olan Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı tecrübelerinin mimarı Türk milletidir. 19. yüzyıl başlarından itibaren önce Balkanlarda ve gayrimüslim topluluklarda başlayan ayrılıkçı hareketler, sonra Müslüman unsurlara ve Asya topraklarına da intikal etmiştir. Bu bağlamda, 19. yüzyılın son çeyreğinde Ermeni örgütlenmeleri, Türk milletinin varlığına kasteden emperyalist güçlerle işbirliği içinde hareket etmişlerdir. Birinci Cihan Harbi başlarında, henüz ‘tehcir’ denilen ‘sevk ve iskan’ kararı ortada yokken Kars ve Ardahan bölgesinde katliamlar yapan, daha sonra Van’da büyük bir isyan çıkartan ve Ruslarla işbirliği yaparak idareyi ele geçiren Ermeni komitacılar, büyük bir katliama yol açtılar. 1915’te, Türk milleti Çanakkale dâhil pek çok cephede bir ölüm kalım savaşı verirken ordumuz arkadan hançerlendi. Buna karşı, Türk milletinin ve Türk Devleti’nin nefsi müdafaa tedbiri olarak ‘sevk ve iskan’ kararı alınmıştır.
Yüzbinlerce Türk'ün katledilmesini görmeyen Haçlı zihniyetinin, tarihi gerçekleri ve uluslararası hukukta soykırım suçunun mahiyet ve tanımını tamamen görmezden gelerek Türk milletine soykırım iftirası atmasını Türk Ocakları olarak reddediyoruz. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak adlandırması, dostlukla da müttefiklikle de bağdaşmaz. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Soykırımlarla kurulmuş bir devlet olan ve sözde demokrasi getirmek için coğrafyamızı kan gölüne çeviren, yüz binlerce masumun kanına giren, milyonları vatanından eden ABD'nin kimseye ve hele Türk milletine insanlık dersi vermek haddi değildir.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörist PKK ve uzantılarını alenen destekleyen sözde müttefikin bu son düşmanlığı, bizleri şaşırtmamıştır. Türk milleti ve Türk Devleti olarak içerideki farklılıkları bir yana bırakmak zorundayız. Türk milletine soykırım iftirası atarak hakaret eden ABD dahil herkese gereken cevap verilmelidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadına şiddeti engellemek isterken dayak yedi
YEREL HABERLER Kadına şiddeti engellemek isterken dayak yedi
Milletvekili Tutdere, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sorunları iletti
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ...
Geri manevra yapan otomobil çocuğa çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Geri manevra yapan otomobil çocuğa çarptı: 1 yaralı
TFF 3. Lig Adıyaman 1954 Spor: 3 - Bayrampaşa Spor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig Adıyaman 1954 Spor: 3 - Bayrampaşa Spor: 0
Kaymakam Demir, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Kaymakam Demir, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
Alacak verecek kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alacak verecek kavgası: 3 yaralı
Vali Çuhadar, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne bağlı kuruluşları gezdi
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne ...
Kaymakam Demir iftarda askerlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Demir iftarda askerlerle bir araya geldi
Çocuklara balon veren polisler karşılığında çiçek aldı
YEREL HABERLER Çocuklara balon veren polisler karşılığında çiçek ...
Kısıtlamanın ikinci gününde denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ikinci gününde denetimler sürüyor
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER Adıyaman'da koronavirüs sessizliği