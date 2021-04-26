Adıyaman'da uyuşturucuya 2 tutuklama

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin bulunan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkeziden yapılan uygulamada şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen ve gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamaların ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-26 12:02:59



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