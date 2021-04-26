ASGEM’de kaynak ve mobilya kursu açıldı

Adıyaman Valiliği, belediye, üniversite, ticaret ve sanayi odası ve OSB başkanlığının ortaklığında kurularak hayata geçirilen Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi (ASGEM), faaliyetlerine hız verdi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının koordinasyonunda faaliyet gösteren Adıyaman Sanayi Geliştirme konfeksiyon kursundan sonra sanayicilerin talepleriyle ön plana çıkan mobilya ve kaynak bölümünde kurslara başlandı.

ASGEM’de kursa katılan kursiyerler iş garantili eğitimler alarak kurs sonrası ben nerede çalışacağım kaygısı taşımadan istihdam edilerek işbaşı yapabiliyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, “İlimizde kalifiye eleman noktasında büyük bir boşluğu dolduran Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu noktada yoğun şekilde sürdürdüğümüz konfeksiyon kursumuzdan sonra saha çalışmamız sonrasında sektörlerin ihtiyaçlarını belirleyerek mobilya ve kaynak alanlarına eğitimlere başladık. Eğitimlerimiz 3,5 ay sürecek. Merkezimizde istihdam garantili eğitimler veriyoruz. Kursiyerlerimiz burada aldıkları eğitimlerle rahatlıkla iş bulabileceklerdir. Eğitimler noktasında sadece tekstil ve konfeksiyon sektörüyle yetinmeyeceğiz demiştik. Şu an 3. ve 4. sektörlerde eğitimlere başladık. Bizim hedefimiz Adıyaman'da üretim yapan A'dan Z'ye, sektör ayrımı yapmaksızın, kimin ne ihtiyacı var ise işi bilen insanları yetiştirip işverenin bu ihtiyacını karşılayarak, istihdama katkı sağlamaktır. Bütün var gücümüzle pandemi sonrasında inşallah en az 78 sektörde kalifiye eleman yetiştireceğiz. Bizlere destek olan Valimiz Mahmut Çuhadar olmak üzere proje ortaklarımıza ve destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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