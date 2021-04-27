Besni'de 750 aileye gıda yardımı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir hayırsever tarafından 750 aile gıda yardımı yapıldı.

Yardım yapılacak olan aileleri 10 mahalle muhtarı ile önceden görüşüp belirleyen Avukat Cantekin Karadeniz daha sonra belirlenen ailelere yardım kolilerini kendi elleri ile teslim etti.

Yaptığı yardımlarla ilgili bilgi veren Karadeniz, “Öncelikle tüm Besnili hemşerilerimizin mübarek Ramazan Ayını kutluyorum. Tüm aylardan daha hayırlı olan bu ayda ihtiyaç sahibi ailelerimize bir nebze olsun destek olmak istedik. İlçemizin çeşitli mahallerinde muhtarlarımız vasıtasıyla tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize toplamda 750 adet gıda kolisinin dağıtımına başladık. Hayat paylaştıkça güzel sloganıyla başlattığımız bu iyilik hareketine imkanlarım dahilinde bundan sonrada devam edeceğim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir şiarıyla hareket ederek ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzlerini bir nebze olsun güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Bu süreçte ailelerimizin tespiti için çalışan muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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