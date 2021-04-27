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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hedef Kızılelma Derneği’nin evrakları çalındı

İHA

Hedef Kızılelma Derneği’nin evrakları çalındı

Adıyaman’da faaliyet gösteren Hedef Kızılelma Derneğinin kapı kilidi kırılarak içeriden dernek üyelerinin bilgilerinin yer aldığı evraklar ve dernek kaşesi çalındı.
Hırsızlık olayı, Ulucami mahallesi 812 Sokak No:13’de bulunan Hedef Kızılelma Derneği’nde meydana geldi. Dernek Başkanı Atilla Akan, derneğe geldiğinde kapıdaki asma kilidin kırıldığını fark etti. İçeri girdiğinde eşyaların dağılmış olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında derneğin kaşesi ile üyelerin kayıtlı olduğu ve kimlik bilgilerin yer aldığı evrakın çalındığı fark edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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