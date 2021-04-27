Sahabe tanıtımına Halk Eğitim Müdürlüğünden destek

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Sahabe Safvan bin Muattal’ın tanıtımı için çalışmalar yürütülüyor.

Samsat Belediyesi ve Samsat Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan sanat tasarım kursu ile Samsat ilçesinde medfun bulunan Sahabe Safvan bin Muattal tanıtımı için eserler üretilerek tanıtıma katkı sunuluyor.

Sanat Tasarım Kursu Öğretmeni Yeter Yıldız tarafından yapılan sahabe figürünün işlendiği mozaik çalışması, cam vitray, porselen tabak, ahşap ile porselen kupa bardaklar yapılarak sahabenin yurt genelinde tanınmasına katkı sağlanıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tepe, gençlerin çeşitli el sanatlarını öğrenirken, ilçe tanıtımı ve ekonomilerine de katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Tepe açıklamasında, "Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizde sonuç odaklı bir başarı sergilemek istiyoruz. Bizim için başarı, sorumluluk duygusu ile kafa yormak, bir şeyler tasarlamak ve üretim sağlayarak ilçemiz ve ülkemize hizmet etmektir. Ülkemizde sahih delillerle yeri kesin olarak bilinen iki sahabeden biri olan Sahabe Safvan bin Muattal kabrinin olması bir onur, şans ve fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek ve bu değerin tanıtılmasına katkı sunmak istiyoruz. Bilgi, beceri, yetenek ve estetik anlayışımızı bu doğrultuda harcayarak çeşitli el sanatları üretiyoruz. Bunun dışında daha farklı alanlarda da çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.