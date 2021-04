Kahta’ya 4 coğrafi işaret birden Kahta Bademi, Kahta Narı, Kahta Bulgur Pilavı ve Kahta Bademli İrmik Helvası, coğrafi işaret tescili aldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinin dört ürünü birden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Kahta ilçesinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) geçtiğimiz yıllarda başvurusu yapılan ürünlerden Kahta Bademi, Kahta Narı, Kahta Bulgur Pilavı ve Kahta Bademli İrmik Helvası, coğrafi işaret tescili aldı.

Kahta Kaymakamlığında geçekleştirilen basın toplantısında alınan dört coğrafi işaret tescil belgesinin tanıtımı yapıldı. Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Belediye Başkanı Yusuf Turanlı ve Kahta Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Lütfü Başlı tarafından düzenlenen toplantıda ürünler ile ilgili bilgi verildi.

Coğrafi İşaret Tescil Belgelerini almak için büyük emekler verdiklerini ifade eden Kahta Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Lütfü Başlı, “Öncelikle Kahta Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda bize öncülük ettikleri için. Aynı şekilde Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı’ya da çok teşekkür ederiz. Her türlü desteği bize sundu. Bizler Kahta Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü olarak yaklaşık bir yıldır bu proje için çaba sarf ettik. Ama bugün mutluyuz. 4 tane ürünümüzün coğrafi işaretini tescil etmiş olduk” dedi.

Kahta olarak her alanda büyüme kaydettiklerini ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise, “Öncelikle başta Kaymakamımız olmak üzere bu konuda öncülük eden Lütfü Başlı hocama ve ekibini tebrik ediyorum. Çünkü tarihte ilk defa Adıyaman’ın Kahta ilçesi kendine mahsus olan patentini almış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kahta Kaymakamı Abdil Koç ise “Kahta Kaymakamlığı olarak, başlattığımız bir çalışma neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurucumuzun sonucunda Kahta’ya has dört ürünün coğrafi işaretini almış bulunmaktayız. Adıyaman’da 4 ürünüyle coğrafi işaret alan ilk ilçeyiz aynı zamanda. Ürünlerimize gelecek olursak, Kahta Bedemi, Kahta Bulgur Pilavı, Kahta Narı ve Kahta Bademli İrmik Helvası. Ürünlerimizden iki tanesi menşe unvanını aldı. İki tanesi de mahreç işareti unvanını aldı. Meşe demek, sadece Kahta’da yetişebilen başka yerde yetiştirilmesi mümkün olmayan demek. Bunlar Kahta Bademi ve Kahta Narıdır. İkisinin de ne kadar lezzetli bir ürün olduğu aşikardır. Diğer 2 ürünümüz de mahreç işareti aldığımız Kahta Bulgur Pilavı ve Kahta Bademli İrmik Helvası. Mahreç de şu demek, başka bir yerde yapılabilir. Adıyamanlı hemşerilerimiz başka illerde bunu yapabilirler. Lakin Kahta Bulgur Pilavı denilebilmesi için Kahta’da yetişen bulguru kullanmak durumundadır. Ve Kahta’da doğal yetişmiş organik tavuğunu kullanmak durumundadır. Aynı şekilde irmik helvamız da tabii başka bir yerde yapılabilir. Ama Kahta Bademli İrmik Helvası denilebilmesi için yine bademinin Kahta Bademi olması gerekir. Bu nedenle dört ürünümüzün Kahta’ya has olduğunu biz tescillemiş durumundayız. Devletimizin resmi kurumuna başvurumuz neticesinde başvurumuz kabul edildi. Ve dört ürünümüze coğrafi işareti unvanını verdi” diye konuştu.

