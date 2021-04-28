Besni’de e-sınav merkezi açılıyor

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Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, esınav merkezi olarak kullanılacak okulda incelemede bulundu.

Kaymakam Nazlı Demir, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve ilçe milli eğitim şube müdürleri ile birlikte Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Program Okulunu inceledi.

Okulun esınav merkezi olarak kullanılacak olmasından dolayı, okulu gezen Kaymakam Demir, okul yöneticilerinden bilgi aldı. Esınav merkezinin kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar başladı.

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