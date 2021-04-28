Adıyaman'da tam kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu



Mahir ALAN-Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, koronavirüs nedeniyle uygulanacak tam kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma açıklamasının ardından Adıyaman'da halk, bayram ve kapanma sürecinde ihtiyaç duyduklarını almak için çarşılarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Polis ve zabıta ekipleri yoğunluğun olduğu bölgelerde sosyal mesafe ve maske uyarısı yaparken, vatandaşlar ise tam kapanmadan vaka sayılarının düşmesi adına umutlu olduklarını ifade etti.

'YERİNDE BİR KARAR'

Adıyaman'da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik, tam kapanma kararının gecikmiş olmasına rağmen yerinde olduğunu söyledi. Kapanma sürecinde kurallara riayet edilmesi gerektiğine vurgu yapan Çelik, "Kesinlikle alınan bu karar yerinde bir karar ve aynı zamanda geç kalınmış bir karar. Bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durup, asla kimseyle görüşmemeliyiz. Kısıtlama sürecinde alışverişe çıkıldığında da sosyal mesafe korunmalı ve maske mutlaka takılmalıdır" dedi.

HALK KARARDAN MEMNUN

Adıyamanlılar ise tam kapanma kararının doğru olduğunu ve vaka artışının önlenmesi adına herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti. İnsanların vaka artış hızının önlenmesi adına bu süreçte evlerine kapanması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, "Bu bir sorumluluktur ve vatandaşlık görevidir. Bu süreçte hepimizin kurallara harfiyen uyması gerekiyor. Pandemi bittikten sonra daha güzel günlerde buluşmak için bu süreçte temastan kaçınmamız gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR

2021-04-28 12:06:47



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