Hayvan yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’da, küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl Polat idaresindeki 44 HS 887 plakalı Ford marka kamyonet, AdıyamanKahta karayolunun 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İçerisinde yaklaşık 2530 küçükbaş hayvan bulunan kamyonette sürücü Bingöl Polat ile yanında bulunan Mustafa Polat yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Bingöl Polat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kaza yerinde kamyonet altında kalan bir küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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