Başkan Erdoğan: “Geçmişten gelen sorunlar yumağını çözdük”

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti iktidarıyla birlikte geçmişte biriken sorunların çözülmeye başlandığını söyledi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret etti. Başkan Mehmet Can Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘sürekli basın kartı’ taşımaya hak kazanan Ahmet Arslantaş’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, il genel meclisinin yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Başkan Erdoğan, Ahmet Arslantaş’ın yıllardır mesleği layıkıyla yerine getirdiğini ve Adıyaman’a güzel hizmetlerin gelmesinde, sorunların gündeme getirilerek çözüm bulunması noktasında önemli katkılarının olduğunu belirtti.

Basının önemine işaret eden Erdoğan, basının yol gösterici bir rol üstlendiğini ifade etti.

İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi’nin çalışmalarına değinen Erdoğan, “İl Özel İdare ve İl Genel Meclisi tam uyum içerisinde çalışmaktadır. Üç dönem üst üste başkanlığını üstlendiğim il genel meclisimizin değerli üyeleri, memleketin en ücra köşelerine hizmet götürmenin, eksikleri tamamlamanın gayreti ve gayesindedir. AK Partili meclis üyelerimiz kendi seçim bölgelerinde hiçbir ayrım yapmadan, hizmet önceliğine göre hizmet götürmektedir. Bizim için hizmeti götürdüğümüz yerin muhalefet yada iktidar yanlısı olması hiç önemli değil.

Milletvekillerimiz, partimiz, bürokratlar, kamu kurum ve kuruluşlar ile uyumlu bir şekilde sorunları çözüyoruz. Kentimizin önceden beri süre gelen sorunlarını tek tek çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki bu yetmez, daha fazla çalışmamız ve daha fazla hizmet etmemiz gerekiyor. Halkımız her şeyin en iyisine layıktır” dedi.

