28 yıldır boyam şerbeti yapıp satıyor Meslektaşları hayatını kaybedince Adıyaman’da tek kaldı

28 yıldır boyam şerbeti satarak geçimini sağlayan Mahmut Vural, Adıyaman’ın tek meyan kökü şerbetçisi özelliğini de taşıyor.

1993 yılından bu yana meyan kökü ile yaptığı boyam şerbetini kent merkezinde satarak geçimini sağlayan Mahmut Vural, işlerinin iyi olduğunu ve Adıyaman halkının bu şerbeti çok sevdiğini söyledi. Boyam şerbetinin insan vücuduna faydalı olduğunu söyleyen Mahmut Vural, bekarken başlamış olduğu ve 28 yıldır devam ettirdiği bu iş sayesinde 3 çocuk okuttuğunu ve geçimini sağladığını söyledi. Şerbetin 2 kilosunu 5 TL’den satan Mahmut Vural, boyam şerbetinin özellikle Ramazan aylarında daha çok satıldığını vurguladı.

Daha önceden Adıyaman’da kendisiyle beraber 23 kişinin daha bu işi yaptığını, onların vefat etmesi sonrası tek kaldığını da belirten Mahmut Vural, “Boyam şerbeti bizim Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden bir tanesidir. Oruç aylarında daha çok tüketiliyor. Bu insanın susuzluğunu gideriyor, tansiyon hastalarına, böbrek hastalarına, şeker hastalarına iyi geliyor. Her derde devadır yani. 19931994’ten bu yana bu işi yapıyorum” dedi.

Boyam şerbeti alan Adıyamanlı Ahmet Güngör ise “Boyam şerbeti aldık iftardan sonra içmek için Genelde sahurda da içiyoruz, çok seviyoruz. İftardan sonra çok güzel gidiyor” diye konuştu.

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