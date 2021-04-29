Başkan Duranay’dan esnafa destek talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Duranay’dan esnafa destek talebi

İHA

Başkan Duranay’dan esnafa destek talebi

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, ‘Tam Kapanma Tedbirleri’ ile ilgili yaptığı açıklamada, esnafa destek talebinde bulundu.
Başkan Ziya Duranay, Covid19 virüsünün başlangıcından bu güne kadar bir çok kısıtlamalarla karşı karşıya kalan esnafların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararıyla 17 gün boyunca iş yerlerinin kapalı kalacağını söyledi.
Bayram ümidi yaşayan küçük esnafın alınan kararla tam bir şok yaşadığını dile getiren Duranay, kısıtlamalarda hafta içi gece, hafta sonu ise tam gün yasaklarla can çekişen esnafların artık ne yapacaklarını bilemez durumda olduğunu söyledi.
Başkan Duranay, “Bu güne kadar bir umutla bayram için hazırlık yaparak çek senetle borçlanarak mal alımı yapan konfeksiyon ve ayakkabı giyim sektörü esnaflarımızın alınan tam kapanma kararıyla çaresiz bir şekilde karar kara düşünmektedir. Bayram sonuna kadar satamadıkları mallar sezonunu geçerek ellerinde kalacak ve iflasla karşı karşıya kalacakları kaçınılmazdır. Bir çok esnaf bayrama göre kendisini ayarlıyor, ay sonu günü gelen ödemelerini yapamayacak. Adam alacağından vazgeçmeyecek haklı olarak. Bankaların açık olması nedeniyle ödeme zorluğu çekecek esnaflarımız protesto yiyecek, sicilleri bozulacak, hiç bir krediden faydalanmayacak. Bunun yanında dükkan kiraları çalışıyor, her şeyi bir kenara koyduk boğaz derdimiz var 17 günlük kapanmadan bahsediyoruz, esnaflarımız günü birlik kazancıyla geçimini sağlamakta, evimizi nasıl geçindireceğiz.
Memleketin her yerine açılmasına izin verilen üç harfli zincir marketler yalnızca gıda ürünlerini satması gerekirken hemen hemen tüm sektörlerden ürün, malzemenin satışı yapmaktadır. Ancak, ayakkabıcı, konfeksiyoncu, zücaciye, elektronik malzeme, nalburiye, beyaz eşya satışını yapan esnaflarımız kapatılarak adaletli olmayan bir karar alınmıştır. Bu marketler açık biz neden kapalıyız, vakit öldürme yeri haline gelen bu marketler yalnız Pazar değil tüm kısıtlama günlerinde kapatılması elzemdir.
Bu marketler güzide küçük esnaflarımızı gün be gün yutmakta ve bitişlerine sebep olmaktan geri durmamaktadırlar. Bir türlü Perakende Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda esnaf lehine düzenleme yapılamadı. Zaten bugüne kadar zar zor kredi ile döndürmeye, ayakta kalmaya çalışan bu esnaflarımız günah keçisi durumuna sokuldu.
Ayrıca kısmi ve tam kapanma döneminde vatandaşlarımız olsun kamu da tam kurallara riayet etmemektedirler. Kongreler, fuarlar yapılıyor, fabrikalarda binlerce kişi bir arada çalışıyor, vaka sayıları da arttığında esnaflarımız kapanıyor. Tüm esnaflar Turizm’e kurban edildi, diye söylentiler dolaşıyor. Biz bundan çok rahatsız oluyoruz. Devletimiz, bizlerin yanında olduğunu hissettirecek. Keşke öncede haber verilseydi esnaflarımız bu kadar borca girip mal almazdı. Esnaf la ilgili bir karara varılacak ise neden esnaf teşkilatımızın Genel Başkanı bu kurul toplantısına davet edilmez” dedi.
Duranay, taleplerini de dile getirerek, “Esnaf ve sanatkarlarımızın gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devletimizce finanse edilmesi gerekir. Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmelidir. Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanmalıdır. Esnaf ve sanatkârlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi, ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmelidir. Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkârlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması, ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanmalıdır. Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi, esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlara COVID 19 aşısında öncelik tanınması, kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkan tanınmalı, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında kalan esnaf ve sanatkârlarımıza nakdi destek sağlanmalıdır. Mücbir sebep olduğu için esnaflarımıza bu destek taleplerinin bir an önce gerçekleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Esnaflarımızın yanında çalışanları da mağdur. Esnaflarımıza ve çalışanlarımıza en kısa zamanda destek verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Besni'de dev Türk Bayrağı göndere çekildi
YEREL HABERLER Besni'de dev Türk Bayrağı göndere çekildi
Başkan Çatan'dan tam kapanmada esnafa destek talebi
YEREL HABERLER Başkan Çatan'dan tam kapanmada esnafa destek talebi
Başhekim Aydın göreve başladı
YEREL HABERLER Başhekim Aydın göreve başladı
28 yıldır boyam şerbeti yapıp satıyor Meslektaşları hayatını kaybedince Adıyaman’da tek kaldı
YEREL HABERLER 28 yıldır boyam şerbeti yapıp satıyor Meslektaşları ...
Adıyaman’da sokak ortasında koca dehşeti Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı
YEREL HABERLER Adıyaman’da sokak ortasında koca dehşeti Boşanmak ...
Gürlevik içme suyu ishale hattı yenilenecek
YEREL HABERLER Gürlevik içme suyu ishale hattı yenilenecek
Sokak ortasında öldüresiyle dövüldü
YEREL HABERLER Sokak ortasında öldüresiyle dövüldü
Adıyaman’da ‘arı zehri’ üretimi yapılacak Adıyaman’dan ilaç ve kozmetik sanayisine ‘arı zehri’ gönderilecek
YEREL HABERLER Adıyaman’da ‘arı zehri’ üretimi ...
Vali Çuhadar, Besni’de okul inşaatlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, Besni’de okul inşaatlarını inceledi
Bakan Ersoy ile Adıyaman’ın turizm yatırımları görüşüldü
YEREL HABERLER Bakan Ersoy ile Adıyaman’ın turizm yatırımları ...
Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman’da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 ...
Adıyaman'da tavı yöntemi ile kalp kapağı değiştirildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da tavı yöntemi ile kalp kapağı değiştirildi
Başkan Erdoğan: “Geçmişten gelen sorunlar yumağını çözdük”
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan: “Geçmişten gelen sorunlar yumağını ...
Kamyonet şarampolde devrildi: Sürücü öldü, oğlu yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet şarampolde devrildi: Sürücü öldü, oğlu ...
Hayvan yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hayvan yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 ...
Adıyaman'da tam kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Adıyaman'da tam kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu
Besni’de e-sınav merkezi açılıyor
YEREL HABERLER Besni’de e-sınav merkezi açılıyor
İşitmen: "Salgının faturasını esnafımız ödememeli"
YEREL HABERLER İşitmen: "Salgının faturasını esnafımız ödememeli"
Kahta’ya 4 coğrafi işaret birden Kahta Bademi, Kahta Narı, Kahta Bulgur Pilavı ve Kahta Bademli İrmik Helvası, coğrafi işaret tescili aldı
YEREL HABERLER Kahta’ya 4 coğrafi işaret birden Kahta Bademi, Kahta ...
Şüphe üzerine durdurulan şahısta uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan şahısta uyuşturucu ele ...
İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı ...
İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi
YEREL HABERLER İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin ...
Sahabe tanıtımına Halk Eğitim Müdürlüğünden destek
YEREL HABERLER Sahabe tanıtımına Halk Eğitim Müdürlüğünden destek