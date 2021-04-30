Adıyaman´da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Alitaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Mine Elçi yönetimindeki 02 BF 927 plakalı otomobil ile Abdurrahman Gündüz yönetimi 63 HK 572 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Abdurrahman Gündüz ile otomobilde bulunan Sema, Efe ve Burak Bayrak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-30 17:06:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.