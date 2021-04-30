ATSO Başkanı Uslu’dan 1 Mayıs mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Uslu, 1 Mayıs dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, “Girişimci ve reel sektör olmadan emekçilerimiz, emekçi dostlarımız ve kardeşlerimiz olmadan da bizler tek başımıza bir anlam ifade etmeyiz. Çalışan ve işveren birbirinden ayrı düşünülmeyecek iki ana unsurdur. İşçi ve işveren olarak çıkarlarımız farklı olsa da, ülkemiz ve milletimiz söz konusu olduğunda ne mutlu ki, tek yumruk, tek vücut olmayı, birbirimizi sevmeyi, kucaklamayı ve anlamayı başarmış bir toplumun temsilcileriyiz. Ülkemizin çağdaş ve müreffeh bir ülke olması daha güzel günler görmemizin yolu, emekçi ve girişimcinin dayanışmasından geçer.

Dünyada işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için verdikleri mücadelenin başlangıcı olan ve tüm çalışanların ve dünyanın evrensel ortak değeri konumundaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışma hayatıyla ilgili sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşacağı sembol günlerin en önemlisidir. Bizler, alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız.1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, insanlarımızı tedirgin eden anlayıştan uzak, bahara girerken tüm insanların ailesiyle, arkadaşlarıyla hep birlikte bayram havasında kutlayacağı bir gün olarak anılmalıdır. Çalışan vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü, huzur içinde, coşkuyla, bir bayram havasında kutlamasının aynı zamanda toplumsal barışa da katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle işçilerimizin ve tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, barış, sevgi ve kardeşlik duygularının artmasına vesile olacak, huzur dolu nice 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.