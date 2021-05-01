Adıyaman’da yasadışı bahis operasyonu

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahisle mücadele kapsamında eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında şüpheli şahısların adreslerinde arama yapıldı. Yasadışı bahiste kullanılan 2 adet bilgisayar, 6 adet telefon, 8 adet sim kart ve 56 adet kredi kartı ele geçirildi.

M.D. ve V.D. isimli şüpheli şahıslar göz altına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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