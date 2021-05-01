Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonuna 2 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte internet ortamından yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Evlere düzenlenen baskında 2 bilgisayar, 6 telefon, 8 sim kartı ve 56 kredi kartı ele geçirildi, M.D ve V.D. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-05-01 14:18:10
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