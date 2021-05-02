Su ürünlerini avlama yasağına uymayanlara ceza

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından su ürünlerinin avlanma yasağıyla ilgili yaptığı denetimlerde 31 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, jandarma ve polis ekipleriyle beraber su ürünlerini avlama yasağına uymayan şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından il merkezinde, ilçelerde ve beldelerde yapılan denetimler kapsamında 7 bin metre uzunluğunda balık avı, 250 adet olta, 70 kilogram balık ele geçirildi. Ekipler tarafından yasağa uymayan 31 kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Ekipler, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

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