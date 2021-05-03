Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa E., idaresindeki 02 HT 146 plakalı Tofaş marka otomobil ile Mahmut B., idaresindeki 02 BA 506 plakalı motosikletle Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansta tedavi gören Mahmut B., hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek ambulanstan indi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.