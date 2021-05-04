Ders çalışmaya giden öğrencinin 2 kolu kırıldı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde EBA üzerinden derse girmek için arkadaşının evine giderken düşen öğrencinin 2 kolu kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan köyünde yaşayan Talha Erözdil (11), EBA’dan canlı derse girmek için arkadaşının evine gitmek için yolu çıktı.

Yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybedip düşen öğrencinin 2 kolunu birden kırıldı. Yakınları tarafından özel otomobil ile Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Talha Erözdil'in burada yapılan tedavisinde 2 kolunun kırıldığı anlaşıldı.

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